Grazi Massafera mostra nova tatuagem - Reprodução do Instagram

Grazi Massafera mostra nova tatuagemReprodução do Instagram

Publicado 10/08/2026 10:28

Rio - Grazi Massafera exibiu no Instagram Stories, neste domingo (9), sua nova tatuagem localizada próxima ao seio. O desenho escolhido pela atriz, que está no elenco do filme "Corrida dos Bichos" do Prime Video, foi uma onça-pintada se espreguiçando. Ela também tatuou uma tigresa no antebraço esquerdo.

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Além das novas tatuagens, Grazi mostrou aos fãs que conferiu o show de Caetano Veloso no festival Doce Maravilha, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, assim como a cantora espanhola Rosalía. Em um dos vídeos, o artista de 84 anos aparece dançando. Em outro, ele divide os vocais com Emicida.