Grazi Massafera mostra nova tatuagemReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Grazi Massafera exibiu no Instagram Stories, neste domingo (9), sua nova tatuagem localizada próxima ao seio. O desenho escolhido pela atriz, que está no elenco do filme "Corrida dos Bichos" do Prime Video, foi uma onça-pintada se espreguiçando. Ela também tatuou uma tigresa no antebraço esquerdo. 
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Grazi Massafera mostra nova tatuagem - Reprodução do Instagram / Honey
Grazi Massafera mostra nova tatuagem - Reprodução do Instagram
Além das novas tatuagens, Grazi mostrou aos fãs que conferiu o show de Caetano Veloso no festival Doce Maravilha, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, assim como a cantora espanhola Rosalía. Em um dos vídeos, o artista de 84 anos aparece dançando. Em outro, ele divide os vocais com Emicida. 
Recentemente, Grazi aproveitou uns dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e em Fernando de Noronha. Registros dos momentos de lazer foram compartilhados com os seguidores dela do Instagram. 