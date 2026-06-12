Tiago Abravanel fala sobre perda de peso e rebate elogios focados na aparência - Reprodução Instagram

Tiago Abravanel fala sobre perda de peso e rebate elogios focados na aparênciaReprodução Instagram

Publicado 12/06/2026 16:44

Rio - Tiago Abravanel, de 38 anos, compartilhou um vídeo mostrando o resultado de sua transformação física após perder mais de 23 kg. Enquanto se preparava para um evento, o ator e cantor refletiu sobre os comentários que tem recebido desde que emagreceu.

Segundo ele, muitas pessoas passaram a dizer que está mais bonito, mas acredita que o principal ganho do processo não foi estético. "Agora que eu emagreci, as pessoas estão comentando: 'Nossa, como você está mais bonito'. Eu entendo que isso vem como um elogio, mas me faz pensar. O mais importante nesse processo não foi o que aconteceu por fora, foi voltar a prestar atenção em mim, na minha saúde e, principalmente, no meu bem-estar", afirmou.

Tiago contou que a adoção de novos hábitos e a prática de exercícios físicos trouxeram benefícios que vão muito além da balança. "Entendi que o exercício físico não muda só o corpo. Ele muda o humor, a disposição e a forma como eu encaro o dia a dia. Talvez a verdadeira beleza esteja aí, quando a gente começa a cuidar da gente com mais carinho", disse.

O artista também fez questão de destacar que sua autoestima nunca esteve ligada ao peso. "Só para constar, sempre me achei bonito, de qualquer jeito", declarou.

Atualmente, Tiago está em cartaz em São Paulo com "Shrek - O Musical", espetáculo inspirado na animação da DreamWorks. Na produção, ele interpreta o personagem principal e leva cerca de duas horas e meia para concluir todo o processo de caracterização.