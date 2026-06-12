Paula Fernandes surgiu em foto com o namorado Daniel Pereira - Reprodução/Instagram

Paula Fernandes surgiu em foto com o namorado Daniel Pereira Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2026 13:53

Rio - Paula Fernandes, de 41 anos, compartilhou fotos inéditas junto do novo namorado, Daniel Pereira. A cantora aproveitou o Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12), para surgir coladinha com o piloto.

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"Ele e Eu...", escreveu na legenda. A artista completou a publicação com emoji de coração vermelho.

Paula Fernandes e Daniel Pereira assumiram o romance em maio deste ano. A sertaneja estava solteira desde o término do relacionamento com o empresário Rony Cecconello em setembro de 2023 após quatro anos juntos.