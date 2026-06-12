Fernanda Torres no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, desta quarta-feira (27) - Reprodução / Instagram

Fernanda Torres no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, desta quarta-feira (27)Reprodução / Instagram

Publicado 12/06/2026 10:49

Rio - Fernanda Torres recebeu, nesta quinta-feira (11), o prêmio pelo conjunto da obra no Festival de Cinema de Taormina, realizado na Sicília, Itália. A homenagem acontece pouco mais de um ano após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles que garantiu ao Brasil seu primeiro Oscar de Filme Internacional e rendeu à artista o Globo de Ouro de Melhor Atriz.

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Para a cerimônia, Fernanda apostou em um vestido longo em tons grafite e marrom. Durante o festival, ela também integrou o painel "Women Beyond the Gaze", em português, "Mulheres Além do Olhar", dedicado à presença feminina no cinema.



Fernanda aproveitou o evento para comentar declarações recentes de Jennifer Lopez sobre "Ainda Estou Aqui". A cantora afirmou que assistiu ao longa em um momento delicado de sua vida pessoal e que a história teve impacto em seu processo de cura emocional.



Em entrevista à "Variety", Fernanda disse ter ficado emocionada com o relato da artista. “Isso é muito, muito emocionante. Essa reação diz muito sobre a obra de Walter”, afirmou. “É lindo que uma mulher como Eunice possa representar isso para as pessoas.”



A atriz também destacou que a força da produção está em seu caráter universal. “Este é um filme político, mas é um filme sobre família. É uma tragédia grega que transcende qualquer posicionamento político, qualquer ideologia. Qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode compreender a ideia fundamental de família”, declarou.



Aos 60 anos, Fernanda vive uma das fases mais celebradas da carreira. Além do reconhecimento conquistado por "Ainda Estou Aqui", a atriz segue participando de festivais internacionais e, recentemente, retornou aos palcos com o monólogo "A Casa dos Budas Ditosos", baseado no livro homônimo de João Ubaldo Ribeiro e dirigido por Domingos de Oliveira.