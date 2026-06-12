Clara Buarque assume romance com ex-genro de Regina Casé - Reprodução Instagram

Clara Buarque assume romance com ex-genro de Regina CaséReprodução Instagram

Publicado 12/06/2026 22:41

Rio - Clara Buarque aproveitou o Dia dos Namorados para tornar público seu relacionamento com o fotógrafo João Pedro Januário. A atriz, de 27 anos, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece trocando beijos com o namorado, colocando fim às especulações que circulavam desde o início do ano.

No registro publicado nos Stories do Instagram, Clara surge ao lado de João Pedro ao som da música "Mais Feliz", de Zeca Pagodinho.

Os rumores de um possível romance começaram a ganhar força após os dois passarem o Réveillon de 2025 em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Na ocasião, eles participaram de uma viagem com amigos, entre eles Maitê Proença e Alice Wegmann.

Meses depois, o casal voltou a ser visto junto durante uma viagem a Salvador para as celebrações do Dia de Iemanjá. Em uma publicação nas redes sociais, Clara incluiu João Pedro em fotos ao lado de familiares, o que chamou a atenção dos seguidores.

Fotógrafo carioca, João Pedro Januário foi casado por 16 anos com Benedita Casé, filha de Regina Casé. A separação aconteceu em 2025 e foi mantida longe dos holofotes. Os dois são pais de Brás, de 8 anos, neto da apresentadora.