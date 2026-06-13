Viúvo de Isabel Veloso diz que pensa em se casar com nova namorada - Reprodução /Instagram

Viúvo de Isabel Veloso diz que pensa em se casar com nova namorada Reprodução /Instagram

Publicado 13/06/2026 10:58

Rio - Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, voltou a ser assunto nas redes sociais após revelar que considera a possibilidade de se casar novamente. O influenciador respondeu à pergunta de um seguidor em uma caixa de perguntas no Instagram e falou sobre o relacionamento com a fonoaudióloga Diulia Loregian.

Questionado se pensa em subir ao altar outra vez, Lucas respondeu que sim e explicou sua visão sobre o assunto. “Sim. Acredito que quando encontramos alguém que compartilha os mesmos valores, sonhos e propósito, o casamento é uma consequência natural do amor e do compromisso”, declarou.

Na mesma resposta, ele fez elogios à companheira. “Ela é maravilhosa, uma excelente profissional e ama meu filho. Deus tem sido bom comigo”, acrescentou.

O relacionamento entre Lucas e Diulia tornou-se público em abril deste ano, cerca de três meses após a morte de Isabel Veloso. A fonoaudióloga integrou a equipe que acompanhou os cuidados de Arthur, filho do casal, e chegou a aparecer em registros compartilhados pela própria influenciadora nas redes sociais.

Polêmica

Desde que assumiu o novo namoro, Lucas tem recebido críticas de parte dos internautas. Após a repercussão do relacionamento, ele usou as redes sociais para responder aos comentários e explicar sua posição.

“Eu quero que o Arthur tenha uma figura feminina na vida dele. Nunca ninguém vai apagar a história da mãe dele, isso é fato. Eu também quero ser feliz. E eu vou ser feliz, isso não depende da escolha de vocês, depende de mim. Ficarem me julgando e espalhando fake news na internet, isso dói”, afirmou.

Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro deste ano, aos 18 anos, em decorrência de complicações causadas por um linfoma de Hodgkin. Ela ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar sua rotina durante o tratamento contra o câncer e acumulou milhões de seguidores.