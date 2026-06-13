Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 12:34

Rio - Zé Felipe teve uma reação bem-humorada após ouvir fãs gritarem o nome de Virginia Fonseca durante um show realizado na noite de sexta-feira (12), em Ourolândia, na Bahia.

O momento aconteceu quando o cantor chamou uma fã mirim ao palco. Ao conversar com a menina, identificada como Ana Rosa, o artista elogiou o nome dela e revelou que gostaria de usá-lo caso tenha mais uma filha no futuro.

"Ana Rosa? Eu gostei do seu nome. Se eu tiver mais uma filha, vai chamar Ana Rosa. Maria Alice, Maria Flor, Ana Rosa e o José", brincou.

A declaração levou parte da plateia a puxar um coro com o nome de Virginia, ex-mulher do cantor e mãe de seus três filhos. Sem perder o bom humor, Zé Felipe respondeu na hora: "Calma, que eu não achei a mãe ainda, tô procurando!", disse, arrancando risadas do público.

Entre os comentários da publicação, um detalhe não passou despercebido. O jogador Vini Jr. deixou um emoji de coração na postagem, o que foi suficiente para alimentar especulações sobre uma possível aproximação entre os dois.

