Karoline Lima reage a rumores de gravidez - Rerodução / Instagram

Karoline Lima reage a rumores de gravidez Rerodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 15:11

Rio - Karoline Lima usou as redes sociais neste sábado (13) para esclarecer especulações sobre uma possível gravidez. A influenciadora publicou um vídeo mostrando a barriga e afirmou que os rumores não procedem.

"Parem de me enbuchar. Parem de colocar criança na minha barriga. Vocês estão vendo volume em uma barriga dessas? Acho que nunca estive tão magra, tão seca", declarou.

Na publicação, Karoline também brincou sobre a origem da suposta "barriguinha" apontada por alguns seguidores. Segundo ela, o volume seria consequência dos excessos durante uma recente viagem aos Estados Unidos. "Se eu estiver com barriga, é bosta. É de tanto comer em Nova York", comentou.

Além de negar os boatos, a influenciadora aproveitou o momento para refletir sobre a frequência com que mulheres têm seus corpos analisados e julgados nas redes sociais. Para ela, comentários desse tipo ajudam a reforçar cobranças relacionadas à aparência.

A influenciadora vive um relacionamento com o jogador Léo Pereira desde 2024. Os dois tiveram idas e vindas durante esse tempo e não expõem o namoro.