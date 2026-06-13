Daniel dança com a filha do meio, Luiza, durante show em São Paulo Will Dias / Brazil News

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Rio - O cantor Daniel viveu uma noite especial ao lado da família durante o show realizado na noite desta sexta-feira (12), em São Paulo, em comemoração ao Dia dos Namorados. Ao longo da apresentação, o artista recebeu as filhas Lara e Luiza, além do genro, Luca.
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Daniel recebe a filha mais velha, Lara, e o namorado dela, Luca, no palco - Will Dias / Brazil News
Daniel recebe a filha mais velha, Lara - Will Dias / Brazil News
Daniel dança com a filha do meio, Luiza, durante show em São Paulo - Will Dias / Brazil News
Daniel dança com a filha do meio, Luiza, durante show em São Paulo - Will Dias / Brazil News

A primeira participação da noite ficou por conta de Lara, de 16 anos, que subiu ao palco acompanhada do namorado. A adolescente já demonstrou interesse pela carreira musical e, mais uma vez, mostrou seu talento diante do público ao lado do pai.

Mais tarde, foi a vez de Luiza participar do espetáculo. A filha do meio do sertanejo se juntou ao cantor e dançou no palco.

Lara e Luiza são frutos do casamento de Daniel com Aline de Pádua. Juntos há mais de duas décadas, os dois também são pais de Olívia, caçula da família, de 4 anos.