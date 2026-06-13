Daniel dança com a filha do meio, Luiza, durante show em São Paulo - Will Dias / Brazil News

Daniel dança com a filha do meio, Luiza, durante show em São Paulo Will Dias / Brazil News

Publicado 13/06/2026 11:50 | Atualizado 13/06/2026 11:53

Rio - O cantor Daniel viveu uma noite especial ao lado da família durante o show realizado na noite desta sexta-feira (12), em São Paulo, em comemoração ao Dia dos Namorados. Ao longo da apresentação, o artista recebeu as filhas Lara e Luiza, além do genro, Luca.