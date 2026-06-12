Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. falam sobre diferença de idade de 17 anos - Reprodução Instagram

Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. falam sobre diferença de idade de 17 anosReprodução Instagram

Publicado 12/06/2026 18:44

Rio - Mell Muzzillo, de 21 anos, e Marcello Melo Jr., de 38, afirmaram que a diferença de idade entre eles nunca foi um obstáculo para o relacionamento. Juntos há mais de um ano, os atores costumam chamar atenção nas redes sociais e frequentemente recebem comentários sobre os 17 anos que os separam.

Ao falar sobre o assunto, Marcello respondeu com bom humor. "[As pessoas falam] e a gente faz amor", brincou o ator durante entrevista ao Gshow.

Já Mell destacou que aprendeu a não pautar sua vida pelas opiniões alheias e afirmou que a relação é construída com diálogo, respeito e parceria. "As pessoas sempre vão procurar alguma coisa para falar. Se basear sua vida na opinião das pessoas, você não vive. A gente vive muito esse amor, com muita cumplicidade, diálogo e escuta", declarou.

Em conversa recente para uma ação de Dia dos Namorados, os dois reforçaram que o tema nunca gerou conflitos entre eles. Segundo Marcello, os comentários costumam ser mais uma preocupação de quem observa a relação do que do próprio casal.

"Pra gente nunca foi um problema. Quando surgem os comentários, é mais uma questão das pessoas. Não é algo que faça diferença para nós", afirmou.

A atriz também contou que admira o jeito prático do namorado e destacou a importância da reciprocidade na relação. Para o casal, a cumplicidade construída no dia a dia é um dos pilares que ajudam a manter o relacionamento forte.