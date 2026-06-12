Mari Gonzalez desabafou sobre alteração emocional - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez desabafou sobre alteração emocionalReprodução/Instagram

Publicado 12/06/2026 16:48

Rio - Mari Gonzalez, de 32 anos, desabafou sobre as alterações emocionais que enfrenta durante o processo de congelamento de óvulos. A influenciadora apareceu em vídeo no Instagram Stories, nesta sexta-feira (12), contando que acordou emotiva e chorou em alguns momentos do dia.

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"Quando eu abri a caixinha teve bastante pergunta sobre o meu emocional, se o congelamento muda alguma coisa no humor. Hoje é o dia em que eu estou mais sensível, que eu estou mais emotiva. Eu já amanheci mais...Amanheci diferente. Já chorei hoje. Estou com vontade de chorar...", relatou.

A ex-BBB justificou que o relato é uma forma de compartilhar as etapas do tratamento com os seguidores. "Eu falei que ia mostrar meu processo de congelamento de óvulos. Se eu não mostrar esse outro lado, vocês não vão saber. E eu estou bem. Eu só acordei um pouco mais sensível hoje", disse ela.

Mari Gonzalez realizou um ciclo de congelamento de óvulos no ano passado e agora fará uma nova coleta por segurança. Atualmente, a influenciadora vive um relacionamento com o cantor Pipo Marques.