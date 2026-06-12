Ana Castela recebe flores de admirador anônimo no Dia dos Namorados e reage: 'Não gosto desse tipo de coisa'Reprodução Instagram
Ana Castela recebe flores de admirador anônimo no Dia dos Namorados e reage: 'Não gosto desse tipo de coisa'
Cantora mostrou o presente nas redes sociais e disse ter ficado surpresa com a homenagem
Clara Buarque assume romance com ex-genro de Regina Casé
Atriz compartilhou vídeo ao lado de João Pedro Januário e colocou fim aos rumores sobre o relacionamento
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. falam sobre diferença de idade de 17 anos: 'Nunca foi um problema'
Casal disse que prefere focar no amor e na cumplicidade em vez dos comentários nas redes sociais
Casamento de Xande de Pilares e Thay Pereira reúne famosos; Veja fotos!
Viviane Araújo, Paula Lavigne e outros convidados marcaram presença na celebração
Mari Gonzalez relata alteração emocional no processo de congelamento de óvulos
Influenciadora explicou que chorou ao longo desta sexta-feira (12)
Tiago Abravanel fala sobre perda de peso e rebate elogios focados na aparência: 'Sempre me achei bonito'
Ator destacou que a maior mudança após emagrecer mais de 23 kg aconteceu na saúde e no bem-estar
Ana Castela recebe flores de admirador anônimo no Dia dos Namorados e reage: 'Não gosto desse tipo de coisa'
Cantora mostrou o presente nas redes sociais e disse ter ficado surpresa com a homenagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.