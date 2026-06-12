Ana Castela recebe flores de admirador anônimo no Dia dos Namorados e reage: 'Não gosto desse tipo de coisa' - Reprodução Instagram

Ana Castela recebe flores de admirador anônimo no Dia dos Namorados e reage: 'Não gosto desse tipo de coisa'Reprodução Instagram

Publicado 12/06/2026 15:57

Rio - Ana Castela, de 22 anos, revelou nesta quinta-feira (12) que recebeu um buquê de flores rosas e vermelhas de um admirador anônimo no Dia dos Namorados.

O presente veio acompanhado de uma mensagem que despertou a curiosidade da cantora. "Um pequeno gesto de carinho com muito amor de alguém que sempre está com você", dizia o cartão.

Após mostrar as flores aos seguidores, a Boiadeira gravou um vídeo comentando a surpresa e confessou que não é fã desse tipo de situação."Eu já falei, não gosto deste tipo de coisa, não! Este tipo de surpresa, gente", disse.

Em tom bem-humorado, a cantora contou que ficou tentando descobrir quem teria enviado o presente."Vou ligar lá na floricultura, não dou conta. Estou passando mal. Quem está sempre comigo?", brincou.

Na sequência, Ana citou as pessoas que fazem parte de sua rotina e continuou a especulação. "A Bruna, meu segurança, minha mãe e meu pai. Vocês acham que eles me mandam flor? Aí, estou passando mal", afirmou aos risos.