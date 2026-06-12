Otaviano Costa e Flavia AlessandraReprodução Instagram
Casamento em cinco meses: Flávia Alessandra conta como começou a história com Otaviano Costa
Casal relembrou o início do relacionamento durante homenagem de Dia dos Namorados nas redes sociais
Casamento em cinco meses: Flávia Alessandra conta como começou a história com Otaviano Costa
Casal relembrou o início do relacionamento durante homenagem de Dia dos Namorados nas redes sociais
Gkay desabafa sobre acerto de contas antes da morte do pai
'Todas as questões que tinha com ele eu resolvi', revelou a influenciadora
Paula Fernandes exibe primeira imagem com novo namorado
Cantora assumiu relacionamento com piloto em maio
Famosos comemoram Dia dos Namorados com declarações românticas
Sabrina Sato, Viviane Araújo e Vera Vil publicaram fotos com os parceiros
Fernanda Torres recebe prêmio em festival de cinema na Itália
Atriz foi homenageada pelo conjunto da obra após sucesso em 'Ainda Estou Aqui'
Lore Improta mostra prévia de ensaio do filho recém-nascido
Levi é fruto do casamento com Léo Santana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.