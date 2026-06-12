Otaviano Costa e Flavia Alessandra - Reprodução Instagram

Otaviano Costa e Flavia AlessandraReprodução Instagram

Publicado 12/06/2026 15:35 | Atualizado 12/06/2026 15:37

Rio - Flávia Alessandra e Otaviano Costa aproveitaram o Dia dos Namorados para compartilhar detalhes do início da relação. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (12), os dois contaram que o romance aconteceu de forma tão rápida que eles não chegaram a viver uma fase tradicional de namoro.

"A gente nunca namorou. Vocês acreditam?", escreveu a atriz na legenda da publicação. Segundo Flávia, os dois se casaram apenas cinco meses depois de se conhecerem.

O casal relembrou que o primeiro encontro aconteceu durante uma viagem de navio. Otaviano contou que se interessou pela atriz logo ao vê-la embarcando carregando uma garrafa de vinho, pão e queijo. Bem-humorada, Flávia brincou que sabia exatamente como conquistar um taurino.

Eles também revelaram que, antes mesmo de se casarem, já compartilhavam o mesmo sobrenome, o que fazia com que algumas pessoas acreditassem que fossem marido e mulher durante a viagem.

Outro momento marcante aconteceu em um passeio por Barcelona, quando um guia turístico compartilhou conselhos sobre seu casamento de mais de 40 anos. Segundo Otaviano, a principal lição foi a importância de amar a alma da pessoa, e não apenas sua aparência.

Quase duas décadas depois, os dois acreditam que o segredo da relação está na construção diária da parceria. Na declaração publicada nas redes sociais, Flávia destacou que o casal continua escolhendo um ao outro todos os dias, mesmo diante da correria e dos desafios da rotina.