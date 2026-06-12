Lore Improta mostrou bastidores de ensaio de Levi - Reprodução/Instagram

Lore Improta mostrou bastidores de ensaio de LeviReprodução/Instagram

Publicado 12/06/2026 10:39

Rio - Lore Improta compartilhou nas redes sociais os bastidores do ensaio fotográfico de Levi, segundo filho com Léo Santana. Na noite de quinta-feira (11), a dançarina se derreteu nos cliques com o recém-nascido, que veio ao mundo no dia 26 de maio

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"Dia de fotos com nosso pequeno Levi. Estão ficando lindas", escreveu nos Stories.

Em outra postagem, o bebê aparece dormindo no colo do artista baiano. "Levi achou uma cama confortável, a mão do papai", afirmou. A dançarina também brincou com o marido durante o ensaio. "Fui eu que fiz, Léo Santana", disse ela.

Pais de Liz, de 4 anos, o casal eternizou o momento ao lado dos herdeiros. "Família", declarou Lore Improta. Para a ocasião, os artistas escolheram roupas em tons claros.