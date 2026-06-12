Publicidade
Casamento de Xande de Pilares e Thay Pereira reúne famosos; Veja fotos!
Viviane Araújo, Paula Lavigne e outros convidados marcaram presença na celebração
Rio - Xande de Pilares e Thay Pereira, conhecida como Mikimbeth, oficializaram a união nesta sexta-feira (12) em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos próximos e diversas personalidades do entretenimento no sítio do cantor Zeca Pagodinho, em Xerém, na Baixada Fluminense.
Entre os convidados que passaram pelo local estavam Viviane Araújo, acompanhada do marido, Guilherme Militão, e do filho do casal, Joaquim. Paula Lavigne também esteve presente para prestigiar os noivos.
Para o grande dia, Xande escolheu um traje totalmente branco, composto por terno de modelagem clássica, camisa aberta e tênis com brilho. Já Thay apostou em um vestido rendado de mangas longas, com aplicações florais e um penteado que destacou seus cachos naturais.
A celebração é uma das mais aguardadas do ano entre os famosos e reuniu nomes conhecidos para comemorar a troca de alianças do casal.
Celebridades
Clara Buarque assume romance com ex-genro de Regina Casé
Atriz compartilhou vídeo ao lado de João Pedro Januário e colocou fim aos rumores sobre o relacionamento
Celebridades
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. falam sobre diferença de idade de 17 anos: 'Nunca foi um problema'
Casal disse que prefere focar no amor e na cumplicidade em vez dos comentários nas redes sociais
Celebridades
Casamento de Xande de Pilares e Thay Pereira reúne famosos; Veja fotos!
Viviane Araújo, Paula Lavigne e outros convidados marcaram presença na celebração
Celebridades
Mari Gonzalez relata alteração emocional no processo de congelamento de óvulos
Influenciadora explicou que chorou ao longo desta sexta-feira (12)
Celebridades
Tiago Abravanel fala sobre perda de peso e rebate elogios focados na aparência: 'Sempre me achei bonito'
Ator destacou que a maior mudança após emagrecer mais de 23 kg aconteceu na saúde e no bem-estar
Celebridades
Ana Castela recebe flores de admirador anônimo no Dia dos Namorados e reage: 'Não gosto desse tipo de coisa'
Cantora mostrou o presente nas redes sociais e disse ter ficado surpresa com a homenagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.