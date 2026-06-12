Casamento de Xande de Pilares e Thay Pereira reúne famosos; Veja fotos!

Rio - Xande de Pilares e Thay Pereira, conhecida como Mikimbeth, oficializaram a união nesta sexta-feira (12) em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos próximos e diversas personalidades do entretenimento no sítio do cantor Zeca Pagodinho, em Xerém, na Baixada Fluminense.

Entre os convidados que passaram pelo local estavam Viviane Araújo, acompanhada do marido, Guilherme Militão, e do filho do casal, Joaquim. Paula Lavigne também esteve presente para prestigiar os noivos.

Para o grande dia, Xande escolheu um traje totalmente branco, composto por terno de modelagem clássica, camisa aberta e tênis com brilho. Já Thay apostou em um vestido rendado de mangas longas, com aplicações florais e um penteado que destacou seus cachos naturais.

A celebração é uma das mais aguardadas do ano entre os famosos e reuniu nomes conhecidos para comemorar a troca de alianças do casal.

Relatar erro