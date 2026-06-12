Gkay falou sobre família no podcast ’A Cúpula’ - Reprodução de vídeo

Gkay falou sobre família no podcast ’A Cúpula’Reprodução de vídeo

Publicado 12/06/2026 15:00

Rio - Gkay, de 33 anos, relembrou uma conversa antes da morte do pai, José Orlando, após um infarto fulminante em dezembro de 2018. Ao podcast "A Cúpula", a influenciadora contou que se pudesse voltaria ao momento em que esteve com o familiar pela última vez.

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"Eu voltaria para o último dia em que vi meu pai. Eu lembro que foi um momento muito especial. Ele fez um almoço, a gente foi andar a cavalo no sítio dele. Todas as questões que eu tinha com ele eu resolvi naquele dia. Ele infartou, de surpresa, um mês depois. Foi coisa de Deus", afirmou ela.



A influenciadora revelou que o momento delicado fez com que ela mudasse o estilo de vida. "Eu não bebo, não fumo. É uma coisa que eu sou preocupada. Gosto muito de viver, mas para viver, precisa se cuidar muito. É meu estilo de vida. Não gosto de noitada, gosto de acordar cedo", disse.