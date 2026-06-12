Sabrina Sato e Nicolas Prattes celebraram o Dia do Namorados - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes celebraram o Dia do Namorados Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2026 12:29

Rio - O clima de romance tomou conta das redes sociais, nesta sexta-feira (12), com a celebração do Dia dos Namorados. Diversos famosos expressaram o sentimento por seus parceiros com recados apaixonados e fotos de momentos especiais a dois.

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Viviane Araújo relembrou a trajetória com Guilherme Militão. O casal é pai de Joaquim, de 3 anos. "Amar você é a melhor decisão que já tomei na vida. Você é mais que meu marido, é meu parceiro de alma e a pessoa que torna todos os meus dias melhores! Hoje somos marido e mulher e temos uma família linda, mas, nunca deixamos de ser aquele casal apaixonado de quando nos conhecemos", afirmou.

A rainha de bateria do Salgueiro reafirmou o amor pelo companheiro. "Toda vez que te olho quando estamos juntos, só eu e você, eu sinto aquele frio na barriga, meu coração acelera e meus olhos brilham de tanta felicidade! Ainda bem que eu te encontrei! Te amo infinitamente!".

César Tralli apareceu segurando porta-retratos com imagens ao lado de Ticiane Pinheiro. O âncora do "Jornal Nacional" oficializou união com apresentadora em 2017. "Namorar é bom demais...Especialmente casados. Desejo muito ser seu eterno namorado. Te amo", declarou.

No ar em "A Nobreza do Amor", Nicolas Prattes publicou um longo texto para comemorar a data especial e relembrar o início da relação com Sabrina Sato. "Ainda bem que eu fui naquele evento pra derrubar o chapéu, ainda bem que o stand em que eu estava na semana seguinte deu superlotação e eu fui pro mesmo que você estava, ainda bem…..Eu não sabia mas tinha alguém lá em cima que já", disse ele.

A mãe de Zoe também fez uma declaração apaixonada para o ator. "Meu namorado, meu marido...Você transformou os meus dias e a forma como eu enxergo o amor. Nosso amor tem paz, parceria, amizade e muito namoro mesmo a distância. Te amo infinito".

Ana Hickmann trocou homenagens com Edu Guedes. "É quase impossível colocar em palavras o que sinto por você. Meu coração tá apertado de saudade. Não sei ficar longe de você. Falta um pedaço de mim. Sem você a vida fica sem graça e sem cor", escreveu. "Você me faz feliz todos os dias. Sinto muito a sua falta. Seu apoio me deixa forte para enfrentar tudo! Te amo pra sempre", respondeu o chef de cozinha.

Comemorando o primeiro Dia dos Namorados com Arlindinho, Erika Januza não escondeu o lado "emocionado" desde que começou o relacionamento. "Obrigada por todo amor. Estamos engatinhando ainda aprendendo. Mas cheios de admiração, respeito, propósitos e amor. Que nossos planos estejam nas mãos dele. Ele quem sabe de tudo! Ainda bem que te encontrei!"

Já Milton Cunha ganhou um recado apaixonado do namorado, o corretor de imóveis Vitor Moraes. "O amor contagia, o amor une, o amor cura, o amor liberta! Te amo, meu gatão",

Em remissão de um tumor raro, Vera Viel resgatou um clique agarradinha com Rodrigo Faro. "Ao rever essas fotos, tenho a mesma certeza de anos atrás, eu escolheria você novamente. Foram seis anos de namoro, de sonhos compartilhados e a certeza de que Deus estava escrevendo a nossa história. Feliz dia dos namorados, meu amor".