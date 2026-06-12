Selton Mello posa ao lado de Peter Sarsgaard e Caleb Landry Jones Reprodução do Instagram

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Rio - Selton Mello finalizou as gravações do novo filme internacional, "Zero K", estrelado por ele. O ator brasileiro celebrou a conclusão da adaptação do romance homônimo de Don DeLillo, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (11), e compartilhou um clique ao lado de Caleb Landry Jones e Peter Sarsgaard. 
"Um filme de Michael Almereyda, inspirado no livro de Don DeLillo, produzido por Rodrigo Teixeira, Anthony Katagas & Renée Frigo, um prazer reencontrar tantas pessoas queridas & conhecer tantas outras novas, sigo fazendo o que amo, de formas diferentes, novos amigos, novas experiências, Caleb, Peter & Britt, vocês são para sempre", escreveu na legenda.
 
 
 
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Um post compartilhado por Selton Mello (@seltonmello)


"Zero K" é um drama de ficção científica sobre um bilionário da tecnologia que decide submeter a mulher, em estado terminal, a um processo de preservação criogênica. Enquanto isso, o filho dele tenta levar uma vida comum e real. 