Selton Mello posa ao lado de Peter Sarsgaard e Caleb Landry Jones - Reprodução do Instagram

Selton Mello posa ao lado de Peter Sarsgaard e Caleb Landry Jones Reprodução do Instagram

Publicado 12/06/2026 07:33

Rio - Selton Mello finalizou as gravações do novo filme internacional, "Zero K", estrelado por ele. O ator brasileiro celebrou a conclusão da adaptação do romance homônimo de Don DeLillo, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (11), e compartilhou um clique ao lado de Caleb Landry Jones e Peter Sarsgaard.

"Um filme de Michael Almereyda, inspirado no livro de Don DeLillo, produzido por Rodrigo Teixeira, Anthony Katagas & Renée Frigo, um prazer reencontrar tantas pessoas queridas & conhecer tantas outras novas, sigo fazendo o que amo, de formas diferentes, novos amigos, novas experiências, Caleb, Peter & Britt, vocês são para sempre", escreveu na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Selton Mello (@seltonmello)



"Zero K" é um drama de ficção científica sobre um bilionário da tecnologia que decide submeter a mulher, em estado terminal, a um processo de preservação criogênica. Enquanto isso, o filho dele tenta levar uma vida comum e real.