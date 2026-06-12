MC Cabelinho - Reprodução do Instagram

MC CabelinhoReprodução do Instagram

Publicado 12/06/2026 06:37

Rio - MC Cabelinho, de 30 anos, revelou para os fãs que congelou sêmen para ter a possibilidade de voltar atrás da decisão de não ter filhos, depois de realizar uma vasectomia no fim de 2022 . Na época, o cantor namorava a atriz Bella Campos. Solteiro, o artista falou sobre o procedimento, em vídeo publicado no Instagram, e comentou os planos de formar uma família no futuro.

"Há três, quatro anos, eu fiz a minha vasectomia. Lembro que na época eu estava namorando. Todo mundo sabe que quando você tá namorando, pode acontecer de engravidar, mas não era o que eu queria no momento. Ainda não quero. Sendo que na época, eu confesso que me faltou experiência porque acabei não guardando o sêmen, não congelando", afirmou.

"Esse é um dos caminhos que eu posso ter um filho amanhã ou depois, ou revertendo a vasectomia. E eu preferi esse de congelar. Para fazer isso, eu tive que estar no auge da minha saúde e, graças a Deus, eu fiz vários exames... sangue, risco cirúrgico, conversei com meus médicos e eles disseram: 'Você está no melhor momento pra fazer isso'", destacou.



O artista também comentou a possibilidade de ter gêmeos. "Eu acho que quando eu for pai vai vir menina. Eu sinto isso. E tem risco de ser gêmeos, porque minha mãe é gêmea do meu tio". Ao falar com a mãe sobre a extração do sêmen, ela se animou: "Quem é a princesa?". Cabelinho esclareceu: "Eu não tenho namorada ainda, não tem ninguém, só estou me precavendo... você vai ser avó".

Por fim, o cantor expressou a vontade de formar uma família no futuro. "Acho muito importante formar família. É um dos meus sonhos. Vou ficar muito feliz de ter um filho. Quero muito ser pai. Vou ser pai, casar, ter filho. Pode ter certeza! Não estou nesse momento. Acho que estou na vibe mais de continuar focado na minha vida profissional, gravando mais músicas, lançando mais álbuns, fazendo novela, filme, série, o que for. Mas, em breve, little baby na pista! Fé".







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