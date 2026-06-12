Um luxo! Veja fotos do casamento de Sidney Sampaio e Luana Sales

Rio - Sidney Sampaio oficializou a união com a a médica Luana Sales em uma cerimônia luxuosa, no Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (11). O casal reuniu amigos e familiares no enlace, que custou mais de meio milhão de reais.

"Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, não esperava que tudo fosse ficar tão lindo, tão perfeito para celebrar junto com o amor da minha vida a nossa união. Aqui só tem pessoas que eu amo, escolhemos a dedo cada convidado", disse Sidney, que atualmente grava "Amor em Ruínas", da Record.

O ator ainda disse que o casal vai aproveitar a lua de mel em Campos do Jordão. "Vai ser rápido. Tivemos que ir para um lugar bem pertinho porque estou no período de gravações da novela. Fui liberado uma semana e já volto direto para o set", explicou.

Entre os convidados do enlace estavam Thaís Melchior, Gabi Martins, Bianka Fernandes e Juliana Kelling. Com elementos inspirados nos tradicionais casamentos europeus, o casamento foi grandioso, com direito a flores vindas da Colômbia e uma experiência gastronômica elaborada.

O cardápio incluía bobó de camarão com farofa de coco, escondidinho de carne seca com crispy de couve e babatas rústicas com ervas, escalope de mignon, manicaretti (massa fresca) de quatro queijos e mais.

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