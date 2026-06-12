Fábio Porchat fez piada sobre saída de Boninho da TV GloboGuto Costa / TV Globo/ Reprodução da Record
O ex-diretor deixou a Globo no fim de 2024 após mais de quatro décadas na emissora. Conhecido por comandar realities como o "Big Brother Brasil" e "No Limite", Boninho foi um dos principais executivos do entretenimento da casa durante anos.
Após a saída, o diretor acertou com a Record para desenvolver "A Casa do Patrão", reality show exibido pela emissora desde abril de 2026. O programa marcou seu retorno à televisão aberta como criador e responsável pelo formato, mas enfrentou dificuldades nas primeiras semanas, com críticas do público, mudanças na dinâmica e disputas de audiência.
Mesmo sem citar diretamente o desempenho do reality, a brincadeira de Porchat foi interpretada por muitos internautas como uma alfinetada ao momento vivido por Boninho fora da Globo. Até o momento, o diretor não comentou a declaração.