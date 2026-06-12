Fábio Porchat fez piada sobre saída de Boninho da TV GloboGuto Costa / TV Globo/ Reprodução da Record

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Fabio Porchat fez brincadeira envolvendo Boninho durante a estreia do "Central da Copa", exibido pela TV Globo na quinta-feira (11). O humorista aproveitou a apresentação do novo estúdio do programa para ironizar a saída do diretor da emissora, que atualmente integra o time de contratados da Record. 
fotogaleria
Fábio Porchat fez piada sobre 'Globo' economizar com a saída de Boninho da emissora - Reprodução de vídeo / TV Globo
Ao comentar o cenário da atração, Porchat sugeriu que o investimento só teria sido possível após a saída de Boninho da Globo. "Economizaram dois anos de salário do Boninho para construir", brincou o apresentador, arrancando risadas de Tadeu Schmidt e dos demais participantes.

O ex-diretor deixou a Globo no fim de 2024 após mais de quatro décadas na emissora. Conhecido por comandar realities como o "Big Brother Brasil" e "No Limite", Boninho foi um dos principais executivos do entretenimento da casa durante anos.

Após a saída, o diretor acertou com a Record para desenvolver "A Casa do Patrão", reality show exibido pela emissora desde abril de 2026. O programa marcou seu retorno à televisão aberta como criador e responsável pelo formato, mas enfrentou dificuldades nas primeiras semanas, com críticas do público, mudanças na dinâmica e disputas de audiência.

Mesmo sem citar diretamente o desempenho do reality, a brincadeira de Porchat foi interpretada por muitos internautas como uma alfinetada ao momento vivido por Boninho fora da Globo. Até o momento, o diretor não comentou a declaração.