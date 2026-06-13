Shakira com o look para a abertura da Copa - Reprodução / Instagram

Shakira com o look para a abertura da CopaReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 08:56

Rio - A estilista brasileira Jheniffer Ferreira, conhecida como Jheni e fundadora da marca SSJHENI, usou as redes sociais para relatar uma situação que chamou sua atenção após a apresentação de Shakira na abertura da Copa do Mundo, realizada nesta quinta-feira (11). Segundo a designer, a saia usada pela cantora no evento tem semelhanças com uma criação desenvolvida por ela e utilizada anteriormente pela artista no clipe de “Dai Dai”, música oficial da competição.

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De acordo com Jheni, a colaboração com a equipe de Shakira começou meses antes, durante a produção do videoclipe gravado no Maracanã. Na ocasião, a cantora vestiu uma saia confeccionada a partir de camisetas de futebol, peça que a estilista define como uma das principais assinaturas de sua marca.Após a repercussão do visual, a designer afirma ter recebido uma mensagem do stylist da cantora com interesse em adquirir a saia. “E ele falou: ‘Olha, a gente não imaginava que ia viralizar dessa forma, e a gente quer guardar a saia pra uma possível exibição ou outra aparição na Copa do Mundo’”, relatou.Jheni contou que concordou com a venda e enviou a peça para um endereço na Itália indicado pela equipe. A situação ganhou outro rumo quando seguidores e familiares passaram a apontar semelhanças entre sua criação e a saia usada por Shakira durante a cerimônia de abertura do torneio.Em seu relato, a estilista afirmou que descobriu posteriormente que o endereço informado para o envio estaria ligado à stylist Gabrielle Larcher, profissional associada à grife italiana Off-White, responsável pelo figurino da cantora no evento. “O nome dela é o mesmo nome do endereço pra onde o stylist tinha enviado a saia. Ele usou a parte sentimental de que a Shakira queria ficar com a saia. Pra fazer eu mandar essa saia pro escritório da Off-White”, declarou.Apesar das suspeitas levantadas, Jheni disse não ter certeza sobre como ocorreu o desenvolvimento do figurino utilizado na abertura da Copa. “Mas eu também não tenho tantas respostas de se esse look já tinha sido desenhado antes dela usar a minha saia. Eu não sei se a Shakira aprovou, sabendo que ela já tinha usado uma saia bem parecida antes”, afirmou.Até o momento, Shakira, a Off-White e os profissionais citados pela estilista não se pronunciaram publicamente sobre as declarações.