Shakira com o look para a abertura da CopaReprodução / Instagram
De acordo com Jheni, a colaboração com a equipe de Shakira começou meses antes, durante a produção do videoclipe gravado no Maracanã. Na ocasião, a cantora vestiu uma saia confeccionada a partir de camisetas de futebol, peça que a estilista define como uma das principais assinaturas de sua marca.
Após a repercussão do visual, a designer afirma ter recebido uma mensagem do stylist da cantora com interesse em adquirir a saia. “E ele falou: ‘Olha, a gente não imaginava que ia viralizar dessa forma, e a gente quer guardar a saia pra uma possível exibição ou outra aparição na Copa do Mundo’”, relatou.
Jheni contou que concordou com a venda e enviou a peça para um endereço na Itália indicado pela equipe. A situação ganhou outro rumo quando seguidores e familiares passaram a apontar semelhanças entre sua criação e a saia usada por Shakira durante a cerimônia de abertura do torneio.
Em seu relato, a estilista afirmou que descobriu posteriormente que o endereço informado para o envio estaria ligado à stylist Gabrielle Larcher, profissional associada à grife italiana Off-White, responsável pelo figurino da cantora no evento. “O nome dela é o mesmo nome do endereço pra onde o stylist tinha enviado a saia. Ele usou a parte sentimental de que a Shakira queria ficar com a saia. Pra fazer eu mandar essa saia pro escritório da Off-White”, declarou.
Apesar das suspeitas levantadas, Jheni disse não ter certeza sobre como ocorreu o desenvolvimento do figurino utilizado na abertura da Copa. “Mas eu também não tenho tantas respostas de se esse look já tinha sido desenhado antes dela usar a minha saia. Eu não sei se a Shakira aprovou, sabendo que ela já tinha usado uma saia bem parecida antes”, afirmou.
Até o momento, Shakira, a Off-White e os profissionais citados pela estilista não se pronunciaram publicamente sobre as declarações.
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