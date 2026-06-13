Regina Casé mostra como encontrou Zeca Pagodinho em casamento de Xande de PilaresReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Regina Casé divertiu os seguidores ao compartilhar um momento descontraído vivido ao lado de Zeca Pagodinho durante o casamento de Xande de Pilares e Thay Pereira. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (12), Dia dos Namorados, no sítio do cantor, em Xerém, na Baixada Fluminense.
fotogaleria
Regina Casé mostra como encontrou Zeca Pagodinho em casamento de Xande de Pilares - Reprodução / Instagram
Zeca Pagodinho em casamento de Xande de Pilares - Reprodução / Instagram

Em publicação nas redes sociais, a atriz mostrou como encontrou o anfitrião ao chegar ao evento. Enquanto os convidados já estavam preparados para a celebração, Zeca ainda exibia um visual bastante casual. "Como não podia deixar de ser, cheguei toda arrumada no horário marcado lá em Xerém no sítio do Zeca e ele tava como? Bermuda estampada e camisa listrada", escreveu Regina.

Apesar da chegada informal, Zeca Pagodinho trocou de roupa antes do início da cerimônia e recebeu os convidados para a celebração que reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos do samba. 