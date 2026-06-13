Regina Casé mostra como encontrou Zeca Pagodinho em casamento de Xande de PilaresReprodução / Instagram
Em publicação nas redes sociais, a atriz mostrou como encontrou o anfitrião ao chegar ao evento. Enquanto os convidados já estavam preparados para a celebração, Zeca ainda exibia um visual bastante casual. "Como não podia deixar de ser, cheguei toda arrumada no horário marcado lá em Xerém no sítio do Zeca e ele tava como? Bermuda estampada e camisa listrada", escreveu Regina.
Apesar da chegada informal, Zeca Pagodinho trocou de roupa antes do início da cerimônia e recebeu os convidados para a celebração que reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos do samba.
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