Regina Casé mostra como encontrou Zeca Pagodinho em casamento de Xande de Pilares - Reprodução / Instagram

Regina Casé mostra como encontrou Zeca Pagodinho em casamento de Xande de PilaresReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 16:01

Rio - Regina Casé divertiu os seguidores ao compartilhar um momento descontraído vivido ao lado de Zeca Pagodinho durante o casamento de Xande de Pilares e Thay Pereira. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (12), Dia dos Namorados, no sítio do cantor, em Xerém, na Baixada Fluminense.