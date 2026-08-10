Kelly Key esbanja boa forma em ensaio de biquíni - Reprodução do Instagram

Kelly Key esbanja boa forma em ensaio de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 10/08/2026 13:40

Rio - Aos 43 anos, Kelly Key mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico em vídeo publicado no Instagram Stories, nesta segunda-feira (10). De biquíni, a artista esbanjou beleza e boa forma ao posar para os cliques em meio à natureza e no interior de uma mansão. O abdômen definido dela chamou a atenção.

fotogaleria

Nas redes sociais, Kelly costuma compartilhar com os fãs sua rotina de treinos. Recentemente, ela falou sobre a mudança dos glúteos de maneira bem-humorada e admitiu que passou a enxergar o corpo de outra forma.

"Nunca me vejo de costas e não sabia que eu estava assim. Eu gosto. É sério, eu não gostava de me ver de costas, mas agora estou amando", afirmou. Na legenda, ela, que que está estudando Nutrição e Educação Física, escreveu: "A quarentona está podendo".

Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas. Eles oficializaram a união em 2004 e estão juntos há mais de duas décadas. Os dois são pais de Jaime Vitor e Artur, de 8. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.