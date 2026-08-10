Maiara e Felipe Cavalliere em praia no Algarve - Reprodução/Instagram

Maiara e Felipe Cavalliere em praia no AlgarveReprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 11:36 | Atualizado 10/08/2026 11:58

Rio – A cantora Maiara, de 38 anos, aproveitou o dia de praia junto do namorado, Felipe Cavalliere, de 24, em Portugal. Ela compartilhou registros dos momentos de descontração nas redes sociais, nesta segunda-feira (10). Entre as imagens, publicadas nos Stories do Instagram, ela apareceu descansando em uma espreguiçadeira na Praia da Marina de Portimão, no Algarve, e exibiu o corpo em forma.

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O companheiro da artista também surgiu em uma das imagens divulgadas por ela. Ele aparece deitado em outra espreguiçadeira, ao lado da cantora. Em outra publicação, o casal treinava junto em uma academia. "Casal que malha junto, cresce junto!", escreveu ela na legenda. O companheiro da artista também surgiu em uma das imagens divulgadas por ela. Ele aparece deitado em outra espreguiçadeira, ao lado da cantora. Em outra publicação, o casal treinava junto em uma academia. "Casal que malha junto, cresce junto!", escreveu ela na legenda.

O casal, que apresenta uma diferença de idade de 14 anos, assumiu publicamente o relacionamento em abril.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa