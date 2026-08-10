João Gomes e Ary Mirelle foram para um encontro a dois e cantor dormiu no final da noite - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle foram para um encontro a dois e cantor dormiu no final da noiteReprodução / Instagram

Publicado 10/08/2026 12:21

Rio - João Gomes, de 24 anos, comentou as críticas que Ary Mirelle , também de 24, recebe nas redes sociais por causa do corpo. Mãe de dois filhos, a influenciadora passou por duas gestações nos últimos anos e tem compartilhado parte de sua rotina de exercícios e do processo de emagrecimento com os seguidores.

Em entrevista ao LinkTV, o cantor contou que tenta aconselhar Ary a não se abalar com a repercussão das publicações. Segundo ele, qualquer registro da influenciadora costuma ganhar destaque e provocar comentários do público.

"Tudo que eu posto dela, a galera já faz uma matéria. Fico: 'Rapaz, você está muito famosa, não tem como.' Aí eu falo pra ela não ligar, né? Que é assim mesmo, a gente vive uma vida pública, embora a gente não seja de ferro. Às vezes a gente responde alguém ou tal, mas a gente tem que ter convicção de que o que a gente faz é de boa, de bom grado", afirmou.

João também falou sobre as mudanças na rotina do casal. O artista revelou que Ary tem se dedicado aos exercícios físicos e que passou a aprender com ela sobre alguns cuidados com a saúde.

"Hoje ela está treinando para caramba, e aí eu vou aprendendo as coisas também, porque antes eu acordava de manhã, já tomava um monte de suplemento, ficava todo inchado de tanto suplemento e tal. Ela: 'Nem é assim não, meu filho, você tem que fazer isso e aquilo'", brincou.

Para o cantor, o apoio entre os dois ganhou ainda mais importância diante da exposição nas redes sociais. "Saúde total. Acho que a gente tá se cuidando e tá cuidando um do outro. Eu acho que isso é o que importa mesmo no final das contas, porque a vida pública ela tem seus prós e contras", destacou.

As declarações surgem após Ary relatar que recebe ataques frequentes por causa da aparência. A influenciadora também negou acusações de que teria usado medicamentos para perder peso e explicou que sempre teve um biotipo mais magro.

Ary e João oficializaram a união há quase dois anos, em uma cerimônia no Castelo de Brennand, em Recife. Os dois mantêm um relacionamento desde 2022 e são pais de Jorge, de dois anos, e Joaquim, de cinco meses.