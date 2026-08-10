Alexandra ao lado de Pascale e Arthur LeclercReprodução/Instagram
Em postagem feita nas redes sociais, ele mostrou fotos junto da família, como a mãe, Pascale, e os irmãos, Charles e Lorenzo. Destaca-se uma imagem da matriarca ao lado de Alexandra, em um passeio de barco. No registro, a mulher do piloto aparece com a mão sobre a barriga.
Ele escreveu em legenda da publicação: "Família! Com um novo pequeno membro". A frase seria uma possível referência à sobrinha, filha de Lorenzo, Camilla, nascida em maio deste ano, que também aparece nas fotos.
Nos comentários, alguns internautas abordaram os rumores sobre a possível gravidez de Alexandra. “A Alex com o barrigão ali!”, afirmou uma fã, enquanto outra celebrou a postagem como uma confirmação “Você fazendo o anúncio, te amo Arthur”.
Charles e Alexandra ainda não se manifestaram sobre os rumores acerca da gestação do primeiro filho. O casal mantém um relacionamento desde 2023, e oficializaram a união civil em fevereiro deste ano.