Andressa Urach aguarda chegada do primeiro neto - Reprodução/Instagram

Andressa Urach aguarda chegada do primeiro neto Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 17:05

Rio - Aos 38 anos, Andressa Urach será avó pela primeira vez. O filho da modelo, Arthur Urach, contou nesta segunda-feira (10) que a namorada, Maya Braga, está grávida de quatro meses. Em foto publicada nas redes sociais, o casal aparece segurando o teste que comprovou a gestação da influenciadora.

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"Nosso maior sonho de vida, realizado! Meu Natan está a caminho!!!", anunciaram.

Já Andressa surgiu em um vídeo beijando a barriga da nora. "Obrigada por amar o meu filho e, agora, por carregar no seu ventre uma parte dele, uma parte de você e um pedacinho da nossa família que já é tão amado antes mesmo de chegar ao mundo. Talvez você ainda nem consiga imaginar o tamanho da felicidade que me deu ao me permitir viver esse novo papel: ser vovó", celebrou.

A ex-integrante de "A Fazenda 6", da Record, assegurou que estará ao lado do casal nesta nova fase. "E se existe uma coisa que eu quero que esse bebê saiba um dia, é que ele chegou cercado de amor. Muito antes de vermos seu rostinho, já existia uma vovó completamente apaixonada esperando por ele. Que Deus cuide de você, cuide do meu filho e proteja cada segundo da vida desse bebê".