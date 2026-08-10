Nicolas Prattes celebrou dois anos do ’sim’ de Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes celebrou dois anos do ’sim’ de Sabrina SatoReprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 19:59

Rio - Nicolas Prattes comemorou dois anos do pedido de casamento a Sabrina Sato em Paris, na França. Nesta segunda-feira (10), o ator surpreendeu ao revelar que guardou o anel de compromisso no bolso durante uma maratona antes do momento romântico diante da Torre Eiffel.

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"Eu só queria correr aquela maratona logo. Queria chegar e fazer o pedido mais importante de toda a minha vida. O pedido, pois a decisão já havia sido tomada, muito antes disso, desde que te vi pelo reflexo do espelho naquele primeiro encontro e do reflexo mesmo você já disse 'Ooooiii!!!' E todas as borboletas que já vi na vida, foram parar no meu estômago. O anel no bolso, durante todo o percurso", iniciou o texto.

O artista recordou a aventura para chegar à capital francesa em meio às gravações de "Mania de Você", da TV Globo. "Tive 2 dias de liberação, voo cancelado e chegamos no mesmo dia da corrida. (Eu estava desesperado pois queria ter te pedido na noite anterior, já que era a data que chegaríamos.) Chegamos na manhã da prova. Eu pensava: 'Calma, Nicolas, agora aguenta e pede com a torre brilhando'".

Nicolas falou sobre o tempo ao lado da apresentadora e a nova gravidez de Sabrina . "Varanda do hotel, a torre ali. Depois de 42.2 km, ajoelhei, sem dor. A felicidade foi analgésico pro corpo. Pedi. A voz com mais certeza que já ressoou aqui. Lembro dos seus olhos até hoje. Dois anos depois do pedido, quanta coisa, minha esposa. Dois anos, muita vida. E essa aí na sua barriga? Ainda mais linda, com toda essa vida aí dentro. Toda essa Luz", afirmou.

O ator fez uma declaração romântica para a mulher. "Fellini adorava os atores que 'sonhavam acordados'. Eu amo você pois acordado, vejo o meu sonho. E no próprio sonho, a gente também se encontra. Eu casei com você em outras vidas já. Nos reencontramos apenas. Predestinada a ser minha", encerrou.