Zé Felipe falou sobre recuperação das filhas após cirurgia - Reprodução/Instagram

Zé Felipe falou sobre recuperação das filhas após cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 18:58

fotogaleria

"Está muito boa, graças a Deus. Fomos no médico hoje e falou que está incrível. Nem parece que fez cirurgia. No hospital, elas acordaram da cirurgia bem, sem sentir dor. Apesar de saber que é uma cirurgia normal e que a maioria das crianças passam, mas só de saber que é cirurgia a gente fica bem preocupado. É filho. Quem tem sabe", afirmou nos Stories.

O cantor segue em São Paulo com as meninas porque não recebeu autorização dos médicos para que elas viajem de avião. "Deus é bom demais e tudo incrível. Recuperação incrível. Hoje, fez oito dias que elas operaram, mas não podem voltar para casa ainda por causa da altitude do avião, mas estão bem demais. Eu estou muito feliz e grato", disse.

Além das meninas, Zé Felipe e Virginia Fonseca são pais de José Leonardo, de um ano.