Zé Felipe falou sobre recuperação das filhas após cirurgia Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Zé Felipe detalhou nesta segunda-feira (10) o processo de recuperação das filhas, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3, após cirurgia. As meninas, frutos do antigo relacionamento com Virginia Fonseca, foram submetidas à remoção das amígdalas e da adenoide.
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Zé Felipe fez atualização uma semana após cirurgia de Maria Alice e Maria Flor - Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução/Instagram
Zé Felipe falou sobre recuperação das filhas após cirurgia - Reprodução/Instagram
"Está muito boa, graças a Deus. Fomos no médico hoje e falou que está incrível. Nem parece que fez cirurgia. No hospital, elas acordaram da cirurgia bem, sem sentir dor. Apesar de saber que é uma cirurgia normal e que a maioria das crianças passam, mas só de saber que é cirurgia a gente fica bem preocupado. É filho. Quem tem sabe", afirmou nos Stories. 
O cantor segue em São Paulo com as meninas porque não recebeu autorização dos médicos para que elas viajem de avião. "Deus é bom demais e tudo incrível. Recuperação incrível. Hoje, fez oito dias que elas operaram, mas não podem voltar para casa ainda por causa da altitude do avião, mas estão bem demais. Eu estou muito feliz e grato", disse. 
Além das meninas, Zé Felipe e Virginia Fonseca são pais de José Leonardo, de um ano. 