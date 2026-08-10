Giulia Costa publicou clique com o namorado durante viagem Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Giulia Costa, de 26 anos, compartilhou registros coladinha com o namorado durante viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, nesta segunda-feira (10). Apesar de oficializar o relacionamento, a cineasta não revelou o nome do parceiro.
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Giulia Costa não revelou identidade do novo parceiro - Reprodução/Instagram
Giulia Costa - Reprodução/Instagram
Giulia Costa publicou clique com o namorado durante viagem - Reprodução/Instagram
"Lugar maravilhoso e com energia incrível", afirmou nos Stories. 
A filha de Flávia Alessandra curte dias de descanso em meio à natureza após marcar presença na cerimônia de casamento de uma prima do namorado. O evento aconteceu em Brasília e, logo depois, o casal seguiu para o novo destino.