Giulia Costa publicou clique com o namorado durante viagem - Reprodução/Instagram

Giulia Costa publicou clique com o namorado durante viagem Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 18:06 | Atualizado 10/08/2026 18:39

Rio - Giulia Costa , de 26 anos, compartilhou registros coladinha com o namorado durante viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, nesta segunda-feira (10). Apesar de oficializar o relacionamento, a cineasta não revelou o nome do parceiro.

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"Lugar maravilhoso e com energia incrível", afirmou nos Stories.

A filha de Flávia Alessandra curte dias de descanso em meio à natureza após marcar presença na cerimônia de casamento de uma prima do namorado. O evento aconteceu em Brasília e, logo depois, o casal seguiu para o novo destino.