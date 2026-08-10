Taís Araujo fará participação especial em ’A Nobreza do Amor’Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Taís Araujo, de 47 anos, confirmou a participação especial em "A Nobreza do Amor", novela das 18h da TV Globo. A atriz dará vida a Menemi, rainha do Reino de Zinga, e suas primeiras cenas devem ir ao ar a partir de setembro.
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Taís Araujo - Reprodução/Instagram
Taís Araujo vai integrar elenco da mesma novela que Lázaro Ramos - Reprodução/Instagram
Taís Araujo fará participação especial em 'A Nobreza do Amor' - Reprodução/Instagram
"Gente, cheguei de BH e estou indo para os Estúdios Globo. Vocês sabem que eu vou fazer uma participação na novela 'A Nobreza do Amor'. Estou feliz porque sou muito fã dessa novela e queria muito participar dela e que bom que deu certo", celebrou. 
Ainda não há confirmação se Taís Araujo irá contracenar com o marido, Lázaro Ramos. O ator interpreta Jendal, o vilão que usurpou o trono de Batanga do pai da protagonista Alika, vivida por Duda Santos.