Rosamaria Murtinho publica fotos de Mauro Mendonça ao lado da família - Reprodução do Instagram

Rosamaria Murtinho publica fotos de Mauro Mendonça ao lado da famíliaReprodução do Instagram

Publicado 11/08/2026 08:18

Rio - Rosamaria Murtinho, de 93 anos, atualizou o estado de saúde do marido, Mauro Mendonça, de 95, depois do veterano surgir deitado em cliques divulgados no Instagram, neste domingo (9). A artista esclareceu que o amado "está ótimo" e recebendo os cuidados médicos em casa.

"Ele está bem, ótimo. Ele estava às gargalhadas ontem (domingo). Mas Mauro já tem idade. Recentemente teve cistite, foi internado, mas teve alta. E aí (os médicos) deixam ir para casa quando o paciente não tem mais nada", explicou Rosamaria, em entrevista à "Quem".

Ela comentou que o marido está em esquema de home care - quando o paciente tem atendimento domiciliar da equipe de profissionais. "Ele está em home care. Não sai da cadeira de rodas, mas vive fazendo piadas. Ele faz tudo em casa. Vem fisioterapeuta, médico. Está sendo muito bem tratado."

À publicação, Rosamaria também deu detalhes do dia dos pais de Mauro, que recebeu o carinho dos netos e dos filhos, Rodrigo, João Paulo e Mauro Mendonça Filho, na ocasião. "Os meninos vieram aqui, a gente riu, foi formidável. Foi ótimo ver Mauro em casa, com filhos e netos presentes, fazendo piada. A gente fica com idade e querendo encontrar a família", afirmou.

Considerado um dos grandes nomes da dramaturgia, o ator está afastado das novelas desde "Êta Mundo Bom!" (2016). Ao longo da carreira, ele já integrou o elenco de folhetins como "A Muralha" (1968), "O Espigão" (1974), "Dancin' Days" (1978), "A Gata Comeu" (1985), "Anjo Mau" (1997), "Cabocla" (2004), "O Profeta" (2006) e "A Favorita" (2008).