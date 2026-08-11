Ex-Zorra, Dani Valente desabafa sobre fibromialgia e dor crônica - Reprodução / Instagram / TV Globo

Ex-Zorra, Dani Valente desabafa sobre fibromialgia e dor crônicaReprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 11/08/2026 11:33 | Atualizado 11/08/2026 11:34





"Uma das coisas que mais escuto é: 'Dani, é importante a gente sair da zona de conforto'. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem dor crônica não sabe o que é zona de conforto. A gente acorda fora da zona de conforto, a gente passa o dia fora da zona de conforto e a gente vai dormir fora da zona de conforto. A minha busca é pela zona de conforto", afirmou.



Conhecida pelo trabalho como Efigênia no extinto "Zorra Total", da TV Globo, Dani recebeu o diagnóstico de fibromialgia em 2017. A síndrome crônica pode provocar dores generalizadas, fadiga e alterações no sono.



No desabafo, a atriz reforçou que, para ela, encontrar algum conforto faz parte da busca por qualidade de vida. "Se tiver a zona de conforto, me chama que eu vou. Eu procuro a zona de conforto, tá, gente? Meu mundo é o contrário. Não fala para mim que fora da zona de conforto é legal. Não é". Rio - Dani Valente usou as redes sociais para falar sobre uma frase que costuma ouvir desde que passou a conviver com a fibromialgia. Aos 49 anos, a atriz rebateu os conselhos para "sair da zona de conforto" e explicou que a realidade de quem enfrenta dor crônica é bem diferente."Uma das coisas que mais escuto é: 'Dani, é importante a gente sair da zona de conforto'. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem dor crônica não sabe o que é zona de conforto. A gente acorda fora da zona de conforto, a gente passa o dia fora da zona de conforto e a gente vai dormir fora da zona de conforto. A minha busca é pela zona de conforto", afirmou.Conhecida pelo trabalho como Efigênia no extinto "Zorra Total", da TV Globo, Dani recebeu o diagnóstico de fibromialgia em 2017. A síndrome crônica pode provocar dores generalizadas, fadiga e alterações no sono.No desabafo, a atriz reforçou que, para ela, encontrar algum conforto faz parte da busca por qualidade de vida. "Se tiver a zona de conforto, me chama que eu vou. Eu procuro a zona de conforto, tá, gente? Meu mundo é o contrário. Não fala para mim que fora da zona de conforto é legal. Não é".

Cirurgia



Além da fibromialgia, Dani também passou por outros problemas de saúde nos últimos anos. Em fevereiro, ela revelou que havia se submetido a uma histerectomia e contou detalhes sobre o procedimento e as condições encontradas durante a cirurgia.



"Hoje eu estou celebrando oito semanas depois da minha histerectomia, uma cirurgia grande onde eu tirei o útero, as trompas, tinha endrometriose espalhada, tinha adenomiose e tinha aderência. Sofri com muitas dores durante muitos anos, ia a todos os hospitais e nenhum médico conseguia achar qual era a causa da minha dor no quadril. Tive que andar de bengala por quase três anos", disse.



Casada com Christiano Cochrane, filho mais velho de Marília Gabriela, Dani também já falou publicamente sobre a fé. A artista se batizou em uma igreja evangélica em 2024 e, ao comentar a cirurgia, agradeceu por ter descoberto a origem das dores e conseguido passar pelo procedimento.