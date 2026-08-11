Leonardo reclama de falta de contato dos filhos e elogia PedroReprodução / Instagram
O encontro aconteceu no último sábado (8), e um vídeo do momento ganhou repercussão nesta terça-feira (11). Antes da apresentação musical, Pedro fez uma declaração ao pai diante do público. "Esse aqui é o melhor pai do mundo, o melhor amigo que tenho na minha vida. Uma salva de palmas para esse homem maravilhoso", declarou.
Leonardo retribuiu o carinho, mas logo citou a diferença entre Pedro e os outros filhos na hora de manter contato. "Obrigado, filho, você que é um cara maravilhoso. Esse aqui é o único que me liga umas três, quatro vezes por semana e manda mensagem. Os outros nem sinal de fumaça dão", afirmou o cantor.
Pedro, porém, revelou que a frequência das ligações exige uma estratégia. Segundo ele, Leonardo não costuma atender quando recebe várias chamadas seguidas. "Ele tem uma tática. Se você ficar ligando, ele não atende. Você liga uma vez e espera, aí ele chama de volta", contou.
O sertanejo confirmou a versão do filho e ainda brincou sobre o que faz quando alguém insiste demais. "A verdade é a seguinte: se ligar três vezes, eu já cancelo", disse. "Ele bloqueia pelo menos uma semana", completou Pedro. Leonardo concordou: "Bloqueio mesmo, ninguém aguenta, não".
Pedro Leonardo, de 39 anos, é o filho mais velho do artista e nasceu da relação do cantor com Maria Aparecida Dantas. Leonardo também é pai de Monyque Isabella, de 34, filha de Sandra Helena; Jéssica Beatriz Costa, de 31, fruto da relação com Priscila Beatriz; Zé Felipe, de 28, filho de Poliana Rocha; Matheus Vargas, de 27, filho de Liz Vargas; e João Guilherme, de 24, filho de Naira Ávila.
Pedro Leonardo homenageou Leonardo no palco pelo Dia dos Pais, os dois cantaram 'Toque de Mágica' juntos e, Léo ainda brincou dizendo q que, se o filho ligar demais, ele bloqueia pic.twitter.com/tFWbex2pEc— Sofreneja (@SofrenejaOf) August 10, 2026
A brincadeira no palco ocorreu às vésperas de um encontro de parte da família. No domingo (9), Dia dos Pais, Leonardo recebeu João Guilherme, Jéssica e Matheus para um almoço em Goiânia.
Poliana Rocha, mulher do sertanejo há 30 anos, registrou a reunião nas redes sociais. "Surpresa boa", declarou ela ao mostrar os familiares. Na sequência, comentou a ausência dos outros três filhos do marido: "Faltou Zé, Pedro e Monyque para ficar completa a nossa família".
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