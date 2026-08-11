Leonardo reclama de falta de contato dos filhos e elogia Pedro - Reprodução / Instagram

Leonardo reclama de falta de contato dos filhos e elogia PedroReprodução / Instagram

Publicado 11/08/2026 09:58

Pedro Leonardo homenageou Leonardo no palco pelo Dia dos Pais, os dois cantaram 'Toque de Mágica' juntos e, Léo ainda brincou dizendo q que, se o filho ligar demais, ele bloqueia pic.twitter.com/tFWbex2pEc — Sofreneja (@SofrenejaOf) August 10, 2026

Pedro Leonardo, de 39 anos, é o filho mais velho do artista e nasceu da relação do cantor com Maria Aparecida Dantas. Leonardo também é pai de Monyque Isabella, de 34, filha de Sandra Helena; Jéssica Beatriz Costa, de 31, fruto da relação com Priscila Beatriz; Zé Felipe, de 28, filho de Poliana Rocha; Matheus Vargas, de 27, filho de Liz Vargas; e João Guilherme, de 24, filho de Naira Ávila.A brincadeira no palco ocorreu às vésperas de um encontro de parte da família. No domingo (9), Dia dos Pais, Leonardo recebeu João Guilherme, Jéssica e Matheus para um almoço em Goiânia.Poliana Rocha, mulher do sertanejo há 30 anos, registrou a reunião nas redes sociais. "Surpresa boa", declarou ela ao mostrar os familiares. Na sequência, comentou a ausência dos outros três filhos do marido: "Faltou Zé, Pedro e Monyque para ficar completa a nossa família".