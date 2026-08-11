Luana Piovani mostra registros de viagem a Ibiza - Reprodução de vídeo / Instagram

Luana Piovani mostra registros de viagem a IbizaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/08/2026 09:52



Rio - Luana Piovani, de 49 anos, dispensou o biquíni para curtir um dia de praia em Ibiza, na Espanha. A atriz e apresentadora voltou a aparecer nua em meio às belezas do local em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (11). Como trilha sonora, ela escolheu a música "Onda Vaga".

A postagem ainda inclui outros registros da viagem de Luana, como ela posando para fotos de biquíni, se refrescando no mar e renovando o bronzeado. "Biscoitando pra elevar o algoritmo, vamos precisar! Ibiza me lava, me renova e colore", escreveu na legenda da postagem.

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Não demorou muito para que os internautas reagissem ao vídeo: "Essas horas, Lu?", perguntou uma admiradora da artista. "Postei ontem, mas não sei o que houve, quando acordei não estava mais postado… esquisito", respondeu a atriz.

Outra seguidora comentou: "Deixe ela com as coisinhas dela", disse outra pessoa. Luana disparou: "Acredita que apagaram meu post? Ódio desses americanos bili [bilionários], aff, que morram todos definhados e com notas de 100 engasgadas na garganta, à la Zé das Medalhas".

A atriz também recebeu diversos elogios pela beleza e boa forma. "Bonita de biquíni, bonita sem biquíni, lindíssima em todas as suas versões", afirmou um usuário da rede social. "A mulher é linda", disse outro. "Maravilhosa! Uma mulher de verdade!", opinou uma terceira pessoa.

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