Tatá Werneck ganha homenagem de Rafa Vitti - Reprodução / Instagram

Tatá Werneck ganha homenagem de Rafa VittiReprodução / Instagram

Publicado 11/08/2026 10:50

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Casados e pais de Clara Maria, Rafa e Tatá estão juntos há quase dez anos. Na publicação, o ator relembrou o início do relacionamento e brincou com a forma como os dois se aproximaram."Quero começar agradecendo primeiramente ao Chatgpt por escrever esse texto. Brincadeira, foi o Gemini. Capivara, era pra ser só uma ficada, você respondeu meus stories e eu disse que te amava, você disse pra eu não me sentir especial por que você fazia isso com todo mundo", começou.Rafa também recordou uma das primeiras situações que viveu ao lado da humorista. "Mesmo assim, pedi pra fazer xixi na sua casa e você deixou. No dia seguinte, te joguei na piscina e você achou legal, mas só porque a gente tava se conhecendo. Se fosse hoje em dia, daria problema", afirmou.Ao falar sobre a trajetória do casal, o ator destacou características que admira em Tatá e celebrou o tempo que os dois construíram juntos."Mas assim fomos levando e vamos fazer 10 anos juntos em janeiro. Hoje você faz aniversário e só posso agradecer sua vida, sua história, sua generosidade e força. Você é exemplo de determinação e é tão sútil quanto batida de trem. Você é maravilhosa e incrível exatamente do jeito único que você é!", declarou.Na sequência, Rafa desejou que a humorista tenha mais momentos de descanso e lazer ao lado da família."Desejo muitas borboletas azuis e momentos de lazer, descanso onde você possa desfrutar de tudo que conquistou e vem conquistando com toda alegria que você é. Você me faz rir e eu tô aprendendo aos poucos a ouvir as fofocas sem pagar de chato", disse.O ator encerrou a homenagem com mais uma declaração de amor. "Te amo meu amor, que sua vida seja muito longa, cheia de saúde e com tanta alegria quanto você proporciona pro mundo todo. Feliz aniversário!! Do seu parceiro de vida, Rafa. ", concluiu.Nos comentários da publicação, Tatá agradeceu o carinho do marido e falou sobre os planos para o futuro. A apresentadora citou momentos ao lado de Rafa e da filha e deixou aberta a possibilidade de ter outro filho."Obrigada, meu amor! Desejo férias ao seu lado , fazer nada do seu lado. Tudo com nossa filha, juntos. E, quem sabe, um mini Rafa . Te amo", escreveu.