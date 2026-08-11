Renato Scarpin celebra público no teatro após se apresentar para 4 pessoas - Reprodução/Instagram

Renato Scarpin celebra público no teatro após se apresentar para 4 pessoas Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 14:55





"Vim expressar minha imensa gratidão. Fiquei surpreso com a repercussão que deu. Nunca imaginei", afirmou Renato. Rio - Renato Scarpin viu o público de sua peça crescer uma semana depois de desabafar nas redes sociais sobre uma apresentação com apenas quatro espectadores . Em cartaz com "7 X 1 - Uma comédia boa pra cachorro", no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, o ator celebrou a presença de cerca de 80 a 90 pessoas na sessão de domingo (9)."Vim expressar minha imensa gratidão. Fiquei surpreso com a repercussão que deu. Nunca imaginei", afirmou Renato.

O relato do artista ganhou repercussão após ele contar que, no dia 2 de agosto, subiu ao palco diante de somente quatro pessoas em uma sala com capacidade para 300 espectadores. A declaração viralizou e provocou uma corrente de apoio nas redes sociais.



"Agradeço a quem compartilhou e desejou sucesso. Fiquei surpreso, comovido e sensibilizado com o acolhimento. Faz tão bem para o coração perceber que tem gente que torce por nós", declarou.



Apesar de a sessão mais recente não ter lotado o teatro, Renato considerou o resultado positivo diante do cenário registrado na semana anterior. "Não chegamos a lotar os 300 lugares, deviam ter 80, 90 pessoas. E já foi sensacional".



Conhecido também por trabalhos na televisão, como uma participação em "Avenida Brasil", da Globo, em 2012, no papel do arquiteto Jean Miguel, e na novela "Uma Rosa com Amor", do SBT, em 2010, o ator disse que se emocionou com as mensagens que recebeu.



"A vida não está fácil para ninguém, o século está maluco, muita briga, muita discórdia e, de repente, percebi um corrente do bem, de torcida, de luz. Confio muito n'Ele. Me senti acolhido".



A peça segue em cartaz em agosto, com novas apresentações previstas para os dias 23 e 30. Os ingressos terão valor promocional de R$ 21,90, em preço único pela plataforma Sampa Ingressos.



"Será um prazer recebê-los no teatro. Vamos rir, vamos nos divertir, vamos ser mais leves. Fiquei muito feliz, me senti acolhido e isso faz um bem danado para a saúde da gente", disse Renato.



O ator completa 55 anos em 24 de agosto e afirmou que deseja ter a plateia ocupada como presente de aniversário.