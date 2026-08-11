Rafa Kalimann celebra 7 meses de Zuza com look de boiadeiraReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Rafa Kalimann, de 33 anos, comemorou nesta terça-feira (11) os sete meses da filha, Zuza, fruto do relacionamento com Nattan. Para marcar a data, a influenciadora escolheu um visual inspirado no universo sertanejo para a pequena.
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Rafa Kalimann celebra 7 meses de Zuza com look de boiadeira - Reprodução / Instagram
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Rafa Kalimann celebra 7 meses de Zuza com look de boiadeira - Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann celebra 7 meses de Zuza com look de boiadeira - Reprodução / Instagram

Apaixonada por rodeios, Rafa publicou registros da filha vestida de boiadeira e brincou com a proximidade da Festa do Peão de Barretos, tradicional evento do gênero.

"Nem dá pra acreditar que já são 7 meses da minha CowGirl, e ela se sente pronta pro camping de Barretos esse mês", escreveu na legenda da publicação.

Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan. Desde o nascimento da menina, o casal costuma compartilhar momentos da rotina em família nas redes sociais.