Rafa Kalimann celebra 7 meses de Zuza com look de boiadeiraReprodução / Instagram
Apaixonada por rodeios, Rafa publicou registros da filha vestida de boiadeira e brincou com a proximidade da Festa do Peão de Barretos, tradicional evento do gênero.
"Nem dá pra acreditar que já são 7 meses da minha CowGirl, e ela se sente pronta pro camping de Barretos esse mês", escreveu na legenda da publicação.
Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan. Desde o nascimento da menina, o casal costuma compartilhar momentos da rotina em família nas redes sociais.
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