Juliana Didone mostrou bastidores de novo longa-metragem - Reprodução/Instagram

Juliana Didone mostrou bastidores de novo longa-metragemReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 15:56

Rio - Juliana Didone revelou os bastidores do novo projeto em que irá interpretar a ex-jogadora de basquete Hortência. Na manhã desta terça-feira (11), a atriz mostrou a chegada ao set de filmagem e a caracterização para viver a atleta no longa-metragem.

fotogaleria

Sem título oficial e previsão de estreia, o filme acompanha a preparação da Seleção Brasileira Feminina de Basquete para os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. A história relata a volta de Hortência à equipe após a maternidade e será contada sob a perspectiva da também ex-jogadora Magic Paula, vivida por Tainá Muller.

Recentemente, Juliana Didone também compartilhou a rotina de treinos nas quadras de basquete e na academia. A preparação intensa incluiu oficinas com Hortência, que auxiliou a atriz a pegar os trejeitos e fundamentos do esporte.