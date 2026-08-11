Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina Rodríguez - Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo oficializou união com Georgina RodríguezReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 17:37

Rio - Georgina Rodríguez, de 32 anos, e Cristiano Ronaldo , de 41, oficializaram a união nesta terça-feira (11), após 10 anos de relacionamento. O casal fez uma publicação conjunta nas redes sociais exibindo as alianças com a legenda "CG" e um coração vermelho.

fotogaleria

Em agosto do ano passado, o atacante do Al-Nassr pediu a influenciadora em casamento. Na ocasião, ele presenteou a companheira com um anel de diamante oval de grandes proporções. "Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu ela na época.

Cristiano e Georgina estão juntos desde 2016 e tem duas filhas: Bella Esmeralda e Alana Martina. Ela também é madrasta de Cristiano Ronaldo Jr, além dos gêmeos Eva e Matteo, nascidos por barriga de aluguel.