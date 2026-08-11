Alessandra Ambrósio foi pedida em casamento na Indonésia - Reprodução/Instagram

Alessandra Ambrósio foi pedida em casamento na Indonésia Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2026 18:28

Rio - Alessandra Ambrósio ficou noiva do designer de joias australiano Buck Palmer nesta terça-feira (11). O pedido de casamento, feito à beira-mar dentro de um coração de pétalas de flores, aconteceu durante uma viagem do casal pela Indonésia.

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"Eu escolheria você nesta vida e em todas as outras. Um brinde ao para sempre, meu amor", escreveu a modelo na legenda.

Juntos desde 2024, Alessandra Ambrósio e Buck Palmer trocaram carinhos após o momento romântico. Os dois estão hospedados no luxuoso resort Nihi Sumba, no leste da Indonésia, destino visitado com frequência pela modelo.