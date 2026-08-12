Tiago Piquilo se manifesta após polêmica com Ratinho - Reprodução de vídeo / Instagram / SBT

Tiago Piquilo se manifesta após polêmica com RatinhoReprodução de vídeo / Instagram / SBT

Publicado 12/08/2026 07:05

Rio - Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, se manifestou sobre a polêmica com Ratinho por meio das redes sociais, nesta terça-feira (12). O cantor comentou, em vídeo, que os dois são amigos de longa data e que não se sentiu ofendido com o comentário feito pelo apresentador sobre seu novo visual durante participação no programa dele no SBT. Na ocasião, o comunicador disse que o sertanejo estava "com cara de viad*".

"São muitos questionamentos e perguntas a respeito da nossa participação no 'Programa do Ratinho'... As pessoas estão perguntando se eu estou bravo, chateado, se eu fiquei constrangido... Eu entendo que é um assunto muito sério, delicado e sensível. Respeito profundamente quem tenha se sentido incomodado ou ofendido, mas quero dizer para vocês que conheço o Ratinho há mais de 22 anos. Ele é um cara que eu amo de paixão e tenho um respeito profundo", iniciou Tiago.

"Não me senti ofendido ou magoado como as pessoas colocaram. Acho que somente eu posso dizer como eu me senti. Sempre dei todas as liberdades do mundo para ele. E ele sempre teve todas as liberdades comigo. Imagina dois amigos em uma sala, ao vivo, para o Brasil todo, com essa liberdade?", continuou.

"Se eu pudesse pedir algo para vocês, era para tirar um pouquinho dessa conotação, que processem com um pouquinho de mais leveza o que eu vivi ali com o Ratinho no palco... Eu tenho certeza absoluta do respeito que ele tem por mim e ele sabe do respeito que eu tenho por ele. Estou aqui de livre e espontânea vontade para dizer isso para vocês. A gente não precisa concordar com tudo na vida, mas a gente pode observar algumas situações com a realidade de cada um e a amizade de cada um", concluiu o sertanejo.

Rhenata Schmidt e Milene Uehara Pavorô, conhecidas pelo trabalho no "Programa do Ratinho", compartilharam o posicionamento de Tiago nas redes sociais e usaram a hashtag "Estamos com o Ratinho".

Confira:







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Milene Uehara Pavoro (@milenepavoro)

Ratinho desabafa