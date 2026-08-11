Ratinho desabafa durante programa ao vivo do SBT - Reprodução de vídeo

Ratinho desabafa durante programa ao vivo do SBTReprodução de vídeo

Publicado 11/08/2026 06:47

"Aliás, teve um episódio na quarta-feira passada e vocês da internet confundem, fazem questão de complicar as coisas. Sempre brinquei com todo mundo que vem aqui ao programa. Nunca, na minha vida, em nenhum momento, desrespeitei uma pessoa sequer. O que mais tenho pelas pessoas é respeito", disse.

Sem citar nomes, Ratinho acusou a pessoa que está lhe processando de fazer isso para obter vantagem. "O senhor que está me processando está usando uma entidade para levar vantagem. Está usando essa entidade. Não vou falar seu nome, não merece que eu fale. O senhor sabe que eu estava brincando. O Brasil sabe que eu brinco. Faz 28 anos que brinco na televisão. Nunca desrespeitei uma pessoa sequer. Nenhuma pessoa", destacou.



"Quando eu brigo, eu brigo. Não desrespeito. Vou para o tapa, para o soco, para o pontapé, mas nunca desrespeitei ninguém. Não fala bobagem e para com bobagem. Outra: a Justiça do Brasil já tem muito processo e vai incomodar de novo um juiz a fim de ganhar dinheiro. Para com isso", acrescentou.

Em seguida, Galvão Bueno entrou ao vivo no programa e saiu em defesa de Ratinho. "Eu não sei o que foi, mas sou testemunha. Seu primeiro programa de televisão lá no Paraná, no sábado de manhã, você nunca desrespeitou ninguém. Depois você me conta a história. Quer testemunha, sou sua testemunha".

O apresentador, então, explicou: "Acontece que agora qualquer brincadeira que você faz agora na televisão, quando alguém quer levar vantagem, usa aquilo e te processa. Daí complica, sai em tudo quanto é lugar, cada um dá sua opinião, porque hoje todo mundo tem sua televisão na mão, aí cada um dá sua opinião."

Ratinho ainda se lembrou quando Silvio Santos (1930-2024) começou a brincar com as crianças na televisão. "Um promotor começou a incomodar, falar que ele estava tratando mal criança. Ele disse: ‘Eu não sei tratar criança? Então, não vou mais brincar com criança’. E eu vou fazer isso. Não brinco mais. É melhor, mais fácil e evito processo", disse.

Galvão reagiu: "Para com isso, que não brinca mais. Você vai continuar sendo o Ratinho de sempre, brincando. E você nunca desrespeitou ninguém."

