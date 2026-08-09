Gisele Frade, Pierre Bittencourt, Bia Botelho e Renata Del BiancoReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Parte do elenco da versão de "Chiquititas" (1997), do SBT, participou do quadro "Tem ou Não Tem?" do "Caldeirão com Mion", da TV Globo, exibido no sábado (8). Os atores Gisele Frade, Pierre Bittencourt, Bia Botelho e Renata Del Bianco relembraram os bastidores e dançaram ao som de "Remexe", sucesso da trama infantil. 
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Atores do elenco de 'Chiquititas' estiveram no 'Caldeirão com Mion' - Reprodução/Instagram
Gisele Frade, Pierre Bittencourt, Bia Botelho e Renata Del Bianco - Reprodução/Instagram
"Paquerinha? Tinha paquerinha, sim", disse Renata ao contar sobre o antigo interesse em Pierre. "Essa é a hora que eu falo sem pensar. No caso, a gente fazia par romântico. Não é que a gente paquerava, calma lá, eram dois personagens. Mas era difícil a gente com 11 anos diferenciar o que era a criança do que era personagem. Rolavam sentimentos", completou. 
"Vocês dividiram muitas coisas na vida pessoal", comentou Mion. "Inclusive o meu primeiro beijo, que foi gravado e tinha uma galera para assistir", contou a atriz. "Inclusive a minha namorada na época", afirmou Bittencourt. 
No elenco do fictício orfanato Raio de Luz, Renata Del Bianco interpretou a Vivi enquanto Pierre Bittencourt deu vida a Mosca. Já Bia Botelho era Ana e Gisele Frade ficou com o papel de Bia. Em 2013, a emissora da família Abravanel produziu uma segunda versão da trama infantil. 