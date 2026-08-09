Gisele Frade, Pierre Bittencourt, Bia Botelho e Renata Del Bianco - Reprodução/Instagram

Gisele Frade, Pierre Bittencourt, Bia Botelho e Renata Del BiancoReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2026 13:38 | Atualizado 09/08/2026 13:49

Rio - Parte do elenco da versão de "Chiquititas" (1997), do SBT, participou do quadro "Tem ou Não Tem?" do "Caldeirão com Mion" , da TV Globo, exibido no sábado (8). Os atores Gisele Frade, Pierre Bittencourt, Bia Botelho e Renata Del Bianco relembraram os bastidores e dançaram ao som de "Remexe", sucesso da trama infantil.

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"Paquerinha? Tinha paquerinha, sim", disse Renata ao contar sobre o antigo interesse em Pierre. "Essa é a hora que eu falo sem pensar. No caso, a gente fazia par romântico. Não é que a gente paquerava, calma lá, eram dois personagens. Mas era difícil a gente com 11 anos diferenciar o que era a criança do que era personagem. Rolavam sentimentos", completou.

"Vocês dividiram muitas coisas na vida pessoal", comentou Mion. "Inclusive o meu primeiro beijo, que foi gravado e tinha uma galera para assistir", contou a atriz. "Inclusive a minha namorada na época", afirmou Bittencourt.

No elenco do fictício orfanato Raio de Luz, Renata Del Bianco interpretou a Vivi enquanto Pierre Bittencourt deu vida a Mosca. Já Bia Botelho era Ana e Gisele Frade ficou com o papel de Bia. Em 2013, a emissora da família Abravanel produziu uma segunda versão da trama infantil.



