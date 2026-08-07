Ademir acusa Adriana de envolvimento nas denúncias de assédio contra ele - Globo/Beatriz Damy

Ademir acusa Adriana de envolvimento nas denúncias de assédio contra ele Globo/Beatriz Damy

Publicado 07/08/2026 19:42

Rio - Adriana (Letícia Colin) é surpreendida por um encontro tenso com Ademir (Dan Stulbach) em "Quem Ama Cuida" . Nas cenas previstas para o capítulo de sábado (8), ele questiona se a fisioterapeuta está envolvida nas denúncias de assédio que abalaram sua carreira e o casamento, além de ter alimentado ainda mais a raiva de Pedro (Chay Suede).

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Durante o embate, Adriana reforça sua admiração por Suely (Julia Stockler), ex-secretária do advogado e principal denunciante, e afirma que ela apenas revelou ao mundo a verdadeira face de Ademir. Sentindo-se ameaçado, o ex-marido de Dora (Mariana Ximenes) tenta intimidá-la, lembra seu passado na prisão e insinua que ela poderá responder judicialmente caso esteja envolvida.

A fisioterapeuta ironiza a perda de poder do advogado e deixa claro que os tempos em que ele controlava tudo ficaram para trás. Quando Ademir acusa Adriana de ter contribuído para seu afastamento de Pedro, ela defende o caráter do amado e afirma que ele se distanciou do pai por ser um homem íntegro.

Assim que Ademir vai embora, ela admite a Lyris que pretende saborear o momento em que ele finalmente irá descobrir quem está por trás das denúncias.