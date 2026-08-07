Ademir acusa Adriana de envolvimento nas denúncias de assédio contra ele Globo/Beatriz Damy
'Quem Ama Cuida': Adriana é alvo de ameaça de Ademir
Advogado confronta fisioterapeuta e questiona envolvimento nas denúncias de assédio feitas contra ele
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Anitta desabafa sobre críticas à religião: 'Não julgo'
Anitta esteve no 'Mais Você' para divulgar o novo álbum 'Equilibrivm II' nesta sexta-feira (7)
Carol Lekker retorna ao 'Fofocalizando' e comenta fala sobre Eliana
Influenciadora se desculpou novamente com apresentadora e negou boatos de que o SBT teria determinado seu afastamento da atração
Laura Pausini e Sandy falam sobre parceria inédita no 'Altas Horas'
Cantoras revelam como surgiu o dueto 'Quando Chove' e compartilham detalhes da gravação da música e do clipe em Milão
Ana Maria Braga corrige convidado no 'Mais Você e diverte a web
Apresentadora recebeu o especialista em cutelaria Romeu Ghattas Filho no programa desta quinta-feira (6)
Anitta é confirmada como atração do 'Mais Você'
Cantora participará do programa desta sexta-feira (7) para falar sobre o álbum 'Equilibrium'
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