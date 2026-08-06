Laura Pausini e Sandy falam sobre parceria inédita no ’Altas Horas’Divulgação

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Karilayn Areias
Rio - Laura Pausini e Sandy serão as convidadas do Altas Horas deste sábado (8), onde comentarão, pela primeira vez na televisão, a parceria lançada nesta semana. Em entrevista a Serginho Groisman, as cantoras relembram como nasceu o dueto Quando Chove e mostram os bastidores do projeto. 
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Serginho Groisman entrevista Laura Pausini e Sandy - Divulgação
Laura Pausini e Sandy falam sobre parceria inédita no 'Altas Horas' - Divulgação


A conversa, gravada remotamente, traz detalhes sobre a produção da faixa e do videoclipe, filmado em Milão, além da afinidade artística que aproximou as duas intérpretes.

Durante o programa, Laura conta que pensou em Sandy assim que decidiu gravar uma versão em português de Quanno Chiove, canção de Pino Daniele regravada para o álbum Io Canto 2.

Já Sandy revela que recebeu o convite com surpresa e aceitou participar imediatamente. A cantora também comenta a ligação afetiva que já tinha com a música desde a infância e relembra a experiência de gravar o clipe na Itália.

Além dos bastidores da parceria, as artistas falam sobre a emoção de lançar uma releitura que une referências da música italiana e da brasileira.