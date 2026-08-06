Laura Pausini e Sandy falam sobre parceria inédita no ’Altas Horas’ - Divulgação

Laura Pausini e Sandy falam sobre parceria inédita no ’Altas Horas’Divulgação

Publicado 06/08/2026 16:52

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A conversa, gravada remotamente, traz detalhes sobre a produção da faixa e do videoclipe, filmado em Milão, além da afinidade artística que aproximou as duas intérpretes.Durante o programa, Laura conta que pensou em Sandy assim que decidiu gravar uma versão em português de Quanno Chiove, canção de Pino Daniele regravada para o álbum Io Canto 2.Já Sandy revela que recebeu o convite com surpresa e aceitou participar imediatamente. A cantora também comenta a ligação afetiva que já tinha com a música desde a infância e relembra a experiência de gravar o clipe na Itália.Além dos bastidores da parceria, as artistas falam sobre a emoção de lançar uma releitura que une referências da música italiana e da brasileira.