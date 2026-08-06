Ana Maria Braga deu bronca em convidado do ’Mais Você - Reprodução de vídeo

Ana Maria Braga deu bronca em convidado do ’Mais VocêReprodução de vídeo

Publicado 06/08/2026 16:07

Rio - Ana Maria Braga virou assunto na web ao protagonizar um momento divertido no programa "Mais Você", da TV Globo, nesta quinta-feira (6). A apresentadora deu uma bronca no especialista em cutelaria Romeu Ghattas Filho que gesticulava muito ao explicar a utilidade de diversos tipos de facas.

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"Para com a mão, senão eu não consigo facilitar a vida de quem está em casa. Para com a mão? É italiano, você?", questionou. O profissional contou que é libanês e levou outra advertência: "Então fica quieto aí".

O momento divertiu os usuários do X, antigo Twitter, que acompanharam a atração. "Diretor devia tá gritando no ouvido dela que a câmera não tava conseguindo focar na faca", opinou um internauta. "O olhar dela fulminante", brincou outro. "Ela está normal, só conduzindo o cara que não está acostumado com TV", comentou um terceiro.