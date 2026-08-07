Anitta respondeu críticas à sua religião - Reprodução de vídeo

Anitta respondeu críticas à sua religião Reprodução de vídeo

Publicado 07/08/2026 14:40

Rio - Anitta falou sobre as críticas que recebe por conta da própria religião. Em participação no "Mais Você", da TV Globo, desta sexta-feira (7) , a cantora explicou a importância do Candomblé em seu novo projeto "Equilibrivm II" e ressaltou o combate a intolerância religiosa.

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"E acho que hoje em dia o mundo está muito extremista, querendo muito dizer para o outro como você tem que viver. Quem quer ser conservador, que seja. Se você é feliz sendo conservador, que você seja. Se você é feliz sendo livre para qualquer religião, que você seja também. Não estou aqui para julgar. Meu projeto é contra isso", afirmou.

Anitta também revelou que a ideia do novo disco surgiu há quatro anos, mas ficou engavetada após conselho durante sessão de análise. "Minha terapeuta falava uma frase que ficou comigo: 'Calma, que o bolo não está pronto ainda. Você está servindo ele antes de estar pronto, assim vai servir solado'. Então a gente esperou todos esses anos pensando nesse álbum".

Ela esclareceu a recente polêmica sobre a não comercialização de bebidas alcoólicas em determinados horários da nova turnê. "O povo ficou falando: 'Ela está proibindo álcool'. Claro que não, gente. Eu tenho uma marca de álcool. Eu também gosto de beber, mas tem um momento para cada coisa. Tem o momento para você se conectar, conhecer as pessoas verdadeiramente, depois você curte, cai na gandaia", disse.