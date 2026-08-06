"Eu passei do ponto, não deveria ter falado dessa maneira e minhas desculpas. Agora, esclarecendo que teve muito site e página falando que o SBT me deixou em casa, pelo contrário, me deu toda assistência e eu não fiquei afastada", afirmou.
A integrante do "Fofocalizando" revelou que precisava de um tempo para repensar o episódio. "Eu decidi ficar em casa para pensar no que eu tinha feito porque a coisa tomou uma proporção muito grande. Então eu me recolhi, tive meu devocional com Deus e peço desculpas mais uma vez, Eliana. Respeito a sua história, sua trajetória e essa casa aqui não seria nada sem você", disse.
"Ela é uma referência indiscutível como artista, uma apresentadora brilhante e uma mulher e mãe inspiradora, cuja trajetória sempre admirei. Em momento algum minha intenção foi desrespeitar a pessoa ou a história que ela construiu na televisão brasileira", declarou.
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