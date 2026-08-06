Carol Lekker voltou ao ’Fofocalizando’ após polêmica com Eliana - Reprodução de vídeo

Carol Lekker voltou ao ’Fofocalizando’ após polêmica com ElianaReprodução de vídeo

Publicado 06/08/2026 16:58 | Atualizado 06/08/2026 18:02

Rio - Carol Lekker voltou ao "Fofocalizando" nesta quinta-feira (6) após a repercussão das críticas sobre o desempenho do programa de Eliana na TV Globo . A ex-participante de "A Fazenda 17" reafirmou o pedido de desculpas à apresentadora e comentou os rumores que surgiram durante o período em que ficou afastada da atração do SBT.

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"Eu passei do ponto, não deveria ter falado dessa maneira e minhas desculpas. Agora, esclarecendo que teve muito site e página falando que o SBT me deixou em casa, pelo contrário, me deu toda assistência e eu não fiquei afastada", afirmou.

A integrante do "Fofocalizando" revelou que precisava de um tempo para repensar o episódio. "Eu decidi ficar em casa para pensar no que eu tinha feito porque a coisa tomou uma proporção muito grande. Então eu me recolhi, tive meu devocional com Deus e peço desculpas mais uma vez, Eliana. Respeito a sua história, sua trajetória e essa casa aqui não seria nada sem você", disse.

AGORA: Carol Lekker pede desculpas pra Eliana ao vivo no 'Fofocalizando'. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/2eV0MFPxhI — Brenno Moura TV (@brenno__moura) August 6, 2026

Ao comentar sobre a atração de Eliana, Carol Lekker afirmou que a apresentadora "está ficando para trás". Ela aproveitou para elogiar Patrícia Abravanel, que também comanda um programa de auditório aos domingos. No dia seguinte, a influenciadora fez uma retratação nas redes sociais

"Ela é uma referência indiscutível como artista, uma apresentadora brilhante e uma mulher e mãe inspiradora, cuja trajetória sempre admirei. Em momento algum minha intenção foi desrespeitar a pessoa ou a história que ela construiu na televisão brasileira", declarou.